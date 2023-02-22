Оккупанты ударили из артиллерии по домам мирных жителей в Херсонской области: есть жертвы
22.02.2023, 15:47
САУ Мста оккупантов (фото - МО РФ)
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Новотягинку Херсонской области. Снаряды попали в дома, их обломки убили двух человек. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
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"Российские оккупанты ударили из артиллерии по домам мирных жителей в селе Новотягинка. Обломки вражеских снарядов отобрали жизнь двух пожилых людей – 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ран они погибли на месте", – написал он.
- 21 февраля, во время речи российского диктатора Владимира Путина, оккупанты обстреляли Херсон и Очаков из реактивных систем залпового огня. В Херсоне пятеро человек погибли, 16 получили ранения.
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