Россия готовится к обороне Крыма и к морской десантной операции Украины – ГУР

Россияне готовятся к оборонным действиям на территории временно оккупированного Крыма – создали оборонную группировку войск и обустраивают оборонительные рубежи, в том числе на побережье. Об этом сообщил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что Главное управление разведки Минобороны постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью российских войск на территории временно оккупированного полуострова.

"Во-первых, инфраструктура поддерживается в боевой готовности. Это мощный сухопутный и авиационный компонент на территории Крыма", – сказал Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет об около 90 боевых самолетов РФ и около 60 вертолетов.

"Была создана оборонная группировка, которая на сегодняшний день осуществляет мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, линий обороны, построению оборонных рубежей даже на побережье. То есть они реально готовятся к оборонным действиям на территории полуострова", – сказал представитель ГУР.

Комментируя появление траншей на побережье, Скибицкий сказал, что это "классический подход", и россияне выбрали наиболее опасные направления, где Украина может провести морскую десантную операцию.

Наиболее мощные фортификационные сооружения, по словам представителя ГУР, сейчас у РФ есть на севере Крыма и на юге Херсонской области, на подходе к Крыму.

2 марта 2023 года секретарь СНБО Данилов заявил о "времени новой редакции" стратегии деоккупации Крыма. Он отметил, что будут внесены изменения в соответствии с нынешними реалиями полномасштабной войны, потому что первоначально планировалось освободить полуостров политико-дипломатическим путем.

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Оксана Житнюк

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