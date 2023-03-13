Украинцы готовы воевать за Крым и Донбасс, даже если Запад снизит помощь: опрос от КМИС

Подавляющее большинство украинцев не интересует просто "мир" с оккупантами: они считают, что нужно воевать за выход на границы 1991 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, просто "мир" не интересует украинцев.

"Украинцы отдают себе отчет, что без дополнительных серьезных условий просто прекращение огня лишь отложит дальнейшую агрессию России, поэтому борьба должна продолжаться и уступок не может быть", – сказал он.

По данным КМИС, 64% украинцев считают, что Украина должна освободить от российских оккупантов все свои территории, включая Крым и Донбасс, даже если будут риски уменьшения помощи западных партнеров и увеличения продолжительности войны.

В то же время 24% респондентов предпочитают вариант, в котором Украина отказывается от освобождения Крыма военным путем, а Запад обязуется помочь Украине освободить и защитить остальные ее территории, включая Донбасс.

Опрос проведен с 22 февраля по 6 марта 2023 среди 2007 респондентов от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий, без учета граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

1 января 2023 года КМИС опубликовал опрос, согласно которому 85% украинцев не готовы идти на какие-либо территориальные уступки для достижения мира.

13 января появился опрос о доверии украинцев к ВСУ. Вооруженным Силам доверяют 96% населения.

24 февраля результаты опроса показали, что 90% украинцев поддерживают нанесение ударов по территории России.

Читайте также: Абсолютное большинство украинцев уверены: власть не пойдет на компромиссы из РФ – опрос

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.