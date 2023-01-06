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Абсолютное большинство украинцев уверены: власть не пойдет на компромиссы с РФ – опрос

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 13:48
Абсолютное большинство украинцев уверены: власть не пойдет на компромиссы с РФ – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Только 7% украинцев считают, что руководство страны может пойти на какие-то недопустимые уступки или компромиссы с государством-террористом Россией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС, проведенного в декабре 2022 года.

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В прошлый раз социологи КМИС задавали вопрос о том, готова ли власть Украины пойти на неприемлемые компромиссы с Россией, в сентябре. Тогда 5% опрошенных сказали, что считают это возможным.

При этом, подчеркивают социологи, все равно абсолютное большинство (84%) украинцев сохраняют убежденность, что власть не собирается и не пойдет на неприемлемые компромиссы с Россией (в сентябре было 87%).

Абсолютное большинство украинцев уверены: власть не пойдет на компромиссы с РФ – опрос

Собственный опрос КМИС проводился по телефону с 4 по 27 декабря среди 2005 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме территорий, оккупированных до 24 февраля 2022-го. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность в опросе не превышала бы 2,4%, но социологи подчеркнули, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Из-за отключения оккупантами телефонной связи социологам удалось опросить только трех респондентов с временно оккупированных территорий.

  • В сентябре 2022-го 87% опрошенных социологами украинцев заявили, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы независимости.

Читайте также: Большинство украинцев считают, что успех в войне обеспечили Украина и вклад Запада – опрос

Оксана Житнюк
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