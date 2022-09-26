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Большинство украинцев считают, что успех в войне обеспечили Украина и вклад Запада – опрос

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 12:25
Большинство украинцев считают, что успех в войне обеспечили Украина и вклад Запада – опрос - Фото
Фото: ТГ Кирилла Тимошенко

Большинство украинцев считают, что успех в войне обеспечили действия Украины и вклад Запада. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Социологи спросили, как украинцы оценивают вклад поддержки Запада и соотносят с вкладом самой Украины и украинцев в успех наступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

Большинство украинцев считают, что успех в войне обеспечили Украина и вклад Запада – опрос

По результатам, для 80% украинцев успехи украинской армии являются общим достижением и общим результатом действий Украины и украинцев и поддержки Запада. Из них 40% некоторое преимущество отдают Украине и украинцам, 36% – в равной степени видят вклад Украины/украинцев и Запада, а 5% некоторое предпочтение отдают Западу.

Об исключительном влиянии действий Украины и украинцев заявили 10%, а об исключительной роли поддержки Запада – 3%.

Опрос проводили с 15 до 22 сентября методом телефонных интервью, опрошено 2002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 2,4%.

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Наталія Медведєва
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