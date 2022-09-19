Украинцы не верят в фейк о "расколе" в руководстве Украины и риск "зрады" Банковой – опрос
Подавляющее большинство украинцев не воспринимают российский пропагандистский нарратив о якобы "расколе" между политическим и военным руководством Украины. Число тех, кто верить в "серьезные конфликты" между ветвями власти, в пять раз меньше, чем тех, кто положительно оценивает единство руководства. Это видно в результатах исследования от Киевского международного института социологии.
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В нарратив о "серьезных конфликтах между политическим и военным руководством" верят 14% опрошенных, тогда как 71% считают, что военное и политическое руководство действуют слаженно на победу в войне.
15% либо отказались отвечать, либо им "сложно сказать".
Градация по степени убежденности в "расколе":
Единство и преданность военно-политического руководства победе большинство положительно оценивают во всех регионах и среди всех лингво-этнических категорий, и "даже среди русскоязычных украинцев 57% дают положительные оценки (а верят в расколы – 21%)".
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Социологи подчеркивают, что лишь 5% украинцев разделяют нарратив о "предательской" власти, которая "готова и может пойти на неприемлемые для Украины компромиссы с Россией". При этом 87% украинцев считают, что власти Украины не пойдут на неприемлемые компромиссы.
Во всех регионах не менее 80% опрошенных считают, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы (от 91% на западе до 80% на востоке). Только 3-9% в зависимости от региона считают, что власти могут пойти на такие компромиссы.
"Опросы после полномасштабного вторжения России свидетельствуют о высокой сплоченности украинского общества и даже преодолении давних межрегиональных разногласий по отдельным вопросам (например, по внешнеполитическому вектору)", – отметили в КМИС.
Социологи подчеркнули, что информационная война и попытка насаждения пророссийских нарративов среди украинцев продолжается, и Кремль не оставляет попытки деструктивно влиять на мнения и взгляды граждан Украины.
- Еще в июле 2022 года секретарь СНБО Данилов опроверг слухи о "конфликте" президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного. Глава государства также заверил, что у него нет никаких недоразумений и с Генштабом.
- 17 августа замглавы МО Маляр сообщила, что пропаганда врага распространяет слух о "конфликте между ГШ и ОП/МО". Зеленский отреагировал – "Залужного никуда переводить не планирую".
- В ОП также заявили, что слухи о "готовящейся отставке" Залужного — конспирология, потому что "у них с Зеленским отличные отношения".
- В сентябре ГШ заявил о недопустимости "любых политических спекуляций вокруг конкретных действий в том или ином направлении" и "откровенно провокационных попыток втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства".
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