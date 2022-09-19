Украинцы не верят в фейк о "расколе" в руководстве Украины и риск "зрады" Банковой – опрос

Подавляющее большинство украинцев не воспринимают российский пропагандистский нарратив о якобы "расколе" между политическим и военным руководством Украины. Число тех, кто верить в "серьезные конфликты" между ветвями власти, в пять раз меньше, чем тех, кто положительно оценивает единство руководства. Это видно в результатах исследования от Киевского международного института социологии.

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В нарратив о "серьезных конфликтах между политическим и военным руководством" верят 14% опрошенных, тогда как 71% считают, что военное и политическое руководство действуют слаженно на победу в войне.

15% либо отказались отвечать, либо им "сложно сказать".

Градация по степени убежденности в "расколе":

Единство и преданность военно-политического руководства победе большинство положительно оценивают во всех регионах и среди всех лингво-этнических категорий, и "даже среди русскоязычных украинцев 57% дают положительные оценки (а верят в расколы – 21%)".

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Социологи подчеркивают, что лишь 5% украинцев разделяют нарратив о "предательской" власти, которая "готова и может пойти на неприемлемые для Украины компромиссы с Россией". При этом 87% украинцев считают, что власти Украины не пойдут на неприемлемые компромиссы.

Во всех регионах не менее 80% опрошенных считают, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы (от 91% на западе до 80% на востоке). Только 3-9% в зависимости от региона считают, что власти могут пойти на такие компромиссы.

"Опросы после полномасштабного вторжения России свидетельствуют о высокой сплоченности украинского общества и даже преодолении давних межрегиональных разногласий по отдельным вопросам (например, по внешнеполитическому вектору)", – отметили в КМИС.

Социологи подчеркнули, что информационная война и попытка насаждения пророссийских нарративов среди украинцев продолжается, и Кремль не оставляет попытки деструктивно влиять на мнения и взгляды граждан Украины.

Євген Пилипенко

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