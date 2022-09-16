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Генштаб отреагировал на сообщения о "конфликте" в военном руководстве. Уверяет, это не так

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 16:35
Генштаб отреагировал на сообщения о
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото — Офис Президента Украины

Генштаб ВСУ выступил с официальным заявлением после сообщений в СМИ о том, что в военном руководстве Украины якобы произошел раскол.

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В Генштабе заявили, что силы обороны под руководством верховного главнокомандующего Владимира Зеленского делают все возможное для освобождения украинской земли от российской оккупации и для сдерживания агрессора.

"Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов. Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий в том или ином направлении и откровенно провокационная попытка втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства – недопустимы", – заявили в Генштабе.

Также в Генштабе подчеркнули, что "некоторым блогерам абсолютно точно не стоит сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации".

"Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет, и что приводит к общественному непониманию", – сказано в заявлении.

  • В середине августа аналитики СНБО заявили, что российские спецслужбы проводят информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации руководства Украины, утверждая, что между Офисом президента и главкомом ВСУ Валерием Залужным якобы существует конфликт. Первая волна этого нарратива началась еще в мае, вторая – в августе. Главным источником дезинформации в ЦПД назвали "Сеть Шария".
  • Сегодня журналист Юрий Бутусов написал колонку "Кто и зачем спровоцировал конфликт в военном руководстве".

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Оксана Житнюк
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ВСУ конфликт заявление генштаб
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