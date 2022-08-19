Украинцы в целом доверяют профессиональным СМИ и значительно меньше блогерам – опрос КМИС

Наибольшим доверием как источники информации среди украинцев пользуются профессиональные СМИ – им доверяют 40% опрошенных. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты социологического опроса КМИС.

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40% участников опроса склонны доверять СМИ, где работают профессиональные журналисты.

30% опрошенных доверяют конкретным журналистам с устоявшейся профессиональной репутацией.

Информации от блогеров или из постов в социальных сетях доверяют 12% опрошенных.

Опрос показал, что женщины чаще доверяют профессиональным СМИ, чем мужчины (45% против 35,5%), а мужчины чаще доверяют конкретным журналистам, чем женщины (34,5% против 27%).

Участники опроса с высшим образованием больше доверяют конкретным журналистам (34,5%), чем люди со средним образованием (29%).

При этом главным критерием профессионализма журналиста большинство опрошенных считают качество его публикаций и его личную репутацию, репутация медиа, в котором он публикуется, интересует читателей заметно меньше.

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26-30 июля 2022 года совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по заказу Комиссии журналистской этики и при поддержке International Media Support (IMS).

Опрос проведен среди 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме временно оккупированного Крыма), методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки. Максимальная статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,5% в обычных обстоятельствах, но в условиях войны погрешность должна быть несколько выше.

90% украинцев доверяют ветеранам ВСУ, как показали результаты опроса группы "Рейтинг".

Сергей Бережной

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