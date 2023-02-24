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90% украинцев считают, что нужно наносить удары по России — опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:32
90% украинцев считают, что нужно наносить удары по России — опрос КМИС - Фото
Белгород (Фото из Telegram пропагандистских росСМИ)

90% украинцев считают, что необходимо наносить удары по территории России. В то же время есть определенное расхождение во мнениях, какие именно объекты нужно поражать. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Из 90% поддерживающих удары, 38% считают, что наносить их необходимо только по военным объектам и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры. 13% респондентов считают, что удары должны наноситься вообще по всем объектам, в том числе по населению, как это делает сама Россия.

Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по РФ.

90% украинцев считают, что нужно наносить удары по России — опрос КМИС

На графике ниже приведены данные в региональном измерении. Во всех регионах Украины абсолютное большинство (89-92%) поддерживают нанесение ударов по территории РФ.

90% украинцев считают, что нужно наносить удары по России — опрос КМИС

На графике приведены результаты того, как относятся к ударам респонденты в зависимости от их готовности к территориальным уступкам в обмен на мир. Даже среди респондентов, готовых к уступкам, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории России.

90% украинцев считают, что нужно наносить удары по России — опрос КМИС

Опрос проведен 14-22 февраля 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

  • Абсолютное большинство украинцев – 93% – считают, что приемлемым условием для прекращения огня может быть только полная деоккупация всех территорий, включая Крым.

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Вадим Ребрина
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война опрос кмис социология
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