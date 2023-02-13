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Украинцы не согласны на уступки России. 93% выступают за полную деоккупацию – опрос

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 16:31
Украинцы не согласны на уступки России. 93% выступают за полную деоккупацию – опрос - Фото
Фото: EPA

Абсолютное большинство украинцев – 93% – считают, что приемлемым условием для прекращения огня может быть только полная деоккупация всех территорий, включая Крым. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в ноябре компанией Kekst CNC по заказу Мюнхенской конференции по безопасности.

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Какие-либо территориальные уступки в пользу России совершенно не воспринимаются в украинском обществе. Только 11% согласились бы на мир при условии, что Россия покидает Крым.

Вариант отхода российских войск на линию 24 февраля 2022 одобрили только 7% опрошенных, а отказ Украины от всех территорий, которые Россия успела оккупировать после 24 февраля, – 1% респондентов.

Против этих трех вариантов выступают от 80 до 97% опрошенных.

Украинцы не согласны на уступки России. 93% выступают за полную деоккупацию – опрос

"Даже выход России из ранее оккупированных территорий был бы неприемлем для большинства украинцев, если он не включает и Крым. Поэтому преждевременные мирные переговоры, призывы к которым звучат особенно громко в некоторых западных столицах, скорее всего, наткнутся на ожесточенное сопротивление украинского населения", – говорится в комментарии Мюнхенской конференции.

Российские ракетные удары на ноябрь 2022 года никак не повлияли на мораль украинцев. 95% заявили, что Украина должна сопротивляться даже в случае продолжения бомбардировок городов, а 89% готовы сопротивляться даже в случае ядерного удара.

Украинцы не согласны на уступки России. 93% выступают за полную деоккупацию – опрос

Абсолютное большинство украинцев (83%) убеждены, что Украина никогда не будет в безопасности, пока у власти в России остается российский диктатор Владимир Путин, 65% респондентов сказали, что безопасность Украины может быть обеспечена только в случае вступления в НАТО.

Украинцы не согласны на уступки России. 93% выступают за полную деоккупацию – опрос

Опрос также подтвердил однозначную ориентацию Украины на Запад. Подавляющее большинство украинцев хочет жить в мире, сформированном по европейским (63%) или американским правилам (22%).

Андрій Водяний
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война опрос Мюнхенская конференция
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