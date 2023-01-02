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Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 12:01
Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос - Фото
Велосипедист с флагом Украины на трассе между Одессой и Николаевом

Для 85% украинцев никакие территориальные уступки России не допустимы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Там отметили, что проводили аналогичные опросы в мае, июле и сентябре 2022 года. В декабре социологи повторно задали этот вопрос для оценки динамики общественных настроений.

Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос

В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с нынешним показателем – в рамках статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло, отметили в КМИС. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года, сообщили в институте.

Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос

Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос

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Вадим Ребрина
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