Для большинства украинцев никакие территориальные уступки России недопустимы – опрос

Для 85% украинцев никакие территориальные уступки России не допустимы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Там отметили, что проводили аналогичные опросы в мае, июле и сентябре 2022 года. В декабре социологи повторно задали этот вопрос для оценки динамики общественных настроений.

Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с нынешним показателем – в рамках статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло, отметили в КМИС. Также в сентябре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы отказаться от определенных территорий. При этом сейчас доля тех, кто не поддерживает территориальные уступки, немного, но выше показателя по состоянию на май 2022 года, сообщили в институте.

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Вадим Ребрина

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