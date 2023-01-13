ВСУ пользуются наибольшим доверием украинцев. За год уровень вырос с 72% до 96% — опрос

Вооруженные Силы Украины пользуются наибольшим доверием граждан среди всех государственных институций. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

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По данным социологов, наибольшим доверием пользуются ВСУ — за последний год, между декабрем 2021 года и декабрем 2022 года, уровень доверия вырос с 72% до 96%.

Опрос проводился с 4 по 27 декабря 2022 года на основе случайной выборки телефонных номеров — были опрошены 995 респондентов в возрасте от 18 лет на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных.

Также в список респондентов не вошли граждане, которые выехали из страны после начала большой войны. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 3,4%.

Отмечается, что в условиях войны статическая погрешность может колебаться, так как, если в мае 2,5-4% опрашиваемых проживали на оккупированных территориях, то в свежем опросе из-за выключения телефонной связи оккупантами, удалось опросить только одного респондента из 995.

Одновременно в КМИС заявили, что общие тенденции были подобными, а поэтому невозможность опросить таких респондентов не особо влияет на общий результат — социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

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Дмитро Гриниченко

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