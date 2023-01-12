Зеленского назвали политиком года, Залужный на втором месте, Арестович на третьем — опрос

Украинцы назвали президента Владимира Зеленского политиком года, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный занял второе место в рейтинге. Об этом сообщил Центр Разумкова со ссылкой на собственный соцопрос.

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Отвечая на вопрос, кого бы они назвали политиком 2022 года, 59% респондентов назвали Владимира Зеленского. Валерия Залужного политиком года назвали 10% опрошенных.

Третье место разделили советник Офиса президента Алексей Арестович и пятый президент Петр Порошенко — за них высказались 2,4%. Четвертое место занял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который набрал 1,7%.

Далее в списке идут советник главы ОП Михаил Подоляк и глава благотворительного фонда Сергей Притула.

Президент Владимир Зеленский вошел в рейтинг Politico как самый влиятельный человек Европы.

Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".

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Дмитро Гриниченко

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