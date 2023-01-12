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Зеленского назвали политиком года, Залужный на втором месте, Арестович на третьем — опрос

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 13:44
Зеленского назвали политиком года, Залужный на втором месте, Арестович на третьем — опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украинцы назвали президента Владимира Зеленского политиком года, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный занял второе место в рейтинге. Об этом сообщил Центр Разумкова со ссылкой на собственный соцопрос.

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Отвечая на вопрос, кого бы они назвали политиком 2022 года, 59% респондентов назвали Владимира Зеленского. Валерия Залужного политиком года назвали 10% опрошенных.

Третье место разделили советник Офиса президента Алексей Арестович и пятый президент Петр Порошенко — за них высказались 2,4%. Четвертое место занял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который набрал 1,7%.

Далее в списке идут советник главы ОП Михаил Подоляк и глава благотворительного фонда Сергей Притула

Опрос Центра Разумкова

  • Президент Владимир Зеленский вошел в рейтинг Politico как самый влиятельный человек Европы.
  • Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".

Читайте также: Абсолютное большинство украинцев уверены: власть не пойдет на компромиссы с РФ – опрос

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Петр Порошенко война опрос Валерий Залужный центр Разумкова Алексей Арестович
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