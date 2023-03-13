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Верещук: В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 11:53
Верещук: В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)

Украинские власти работают над программой подготовки кадрового резерва для Крыма, который должен выполнять функции украинского государства на полуострове после его освобождения от российских оккупантов. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью испанскому изданию El Pais.

"В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля", – сказала она.

Поэтому правительство, по словам Верещук, работает над программой подготовки корпуса сотрудников резерва (правоохранители, врачи, учителя...), который должен быть готов к деоккупации Крыма.

Читайте также: Должно быть отдельное законодательство по коллаборантам в Крыму – вице-премьер

Вадим Ребрина
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Крым деоккупация ирина верещук
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