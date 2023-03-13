Верещук: В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля
13.03.2023, 11:53
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)
Украинские власти работают над программой подготовки кадрового резерва для Крыма, который должен выполнять функции украинского государства на полуострове после его освобождения от российских оккупантов. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью испанскому изданию El Pais.
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"В Крыму украинское государство нужно восстанавливать с нуля", – сказала она.
Поэтому правительство, по словам Верещук, работает над программой подготовки корпуса сотрудников резерва (правоохранители, врачи, учителя...), который должен быть готов к деоккупации Крыма.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.
- США поддерживают возвращение Крыма Украиной любыми способами и оружием.
- Однако, по данным Politico, в Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время.
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