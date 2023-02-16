Должно быть отдельное законодательство по коллаборантам в Крыму – вице-премьер

Российская пропаганда запугивает крымчан тем, что все они будут подпадать под статью "коллаборантство" после освобождения полуострова от оккупации, но не все оставшиеся на этой территории после 2014 года автоматически являются предателями. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в интервью Крым.Реалии.

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По мнению министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вопрос привлечения к ответственности за коллаборационизм в Крыму должен быть предусмотрен отдельным законодательством .

Причина в том, что кто-то из жителей Крыма остался в оккупации работать на общественно важной работе, кто-то уехал и вернулся, потому что имел бизнес на полуострове, "а кто-то пополнил ряды коллаборантов и предателей".

"Ситуации могут быть разные. <...> Российская пропаганда не теряет возможности запугать крымчан тем, что все они будут подпадать под статью. Это не так. Не все оставшиеся являются коллаборантами", – отметила Верещук.

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По ее словам, к уголовной ответственности будут привлечены те, кто:

→ использовал свои должности и возможности для того, чтобы ограничить права граждан Украины во временно оккупированном Крыму;

→ сотрудничал с врагом;

→ способствовал оккупации и колонизации полуострова россиянами.

"Необходимо обсуждать в комплексе амнистию, люстрацию и привлечение к уголовной ответственности", – подытожила вице-премьер.

25 сентября 2022 года Верещук заявила, что жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны.

8 февраля 2023 года она сообщила, что украинские власти решили начинать готовить кадровый резерв для Крыма.

10 февраля стало известно, что должности могут получить ветераны войны.

Мілана Головань

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