UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Должно быть отдельное законодательство по коллаборантам в Крыму – вице-премьер

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 12:09
Должно быть отдельное законодательство по коллаборантам в Крыму – вице-премьер - Фото
Ирина Верещук (фото - Facebook политика)

Российская пропаганда запугивает крымчан тем, что все они будут подпадать под статью "коллаборантство" после освобождения полуострова от оккупации, но не все оставшиеся на этой территории после 2014 года автоматически являются предателями. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в интервью Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вопрос привлечения к ответственности за коллаборационизм в Крыму должен быть предусмотрен отдельным законодательством .

Причина в том, что кто-то из жителей Крыма остался в оккупации работать на общественно важной работе, кто-то уехал и вернулся, потому что имел бизнес на полуострове, "а кто-то пополнил ряды коллаборантов и предателей".

"Ситуации могут быть разные. <...> Российская пропаганда не теряет возможности запугать крымчан тем, что все они будут подпадать под статью. Это не так. Не все оставшиеся являются коллаборантами", – отметила Верещук.

Читайте также: Верещук заявила, что "посягательство на территориальную целостность РФ" – это ее работа

По ее словам, к уголовной ответственности будут привлечены те, кто:

→ использовал свои должности и возможности для того, чтобы ограничить права граждан Украины во временно оккупированном Крыму;
→ сотрудничал с врагом;
→ способствовал оккупации и колонизации полуострова россиянами.

"Необходимо обсуждать в комплексе амнистию, люстрацию и привлечение к уголовной ответственности", – подытожила вице-премьер.

  • 25 сентября 2022 года Верещук заявила, что жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны.
  • 8 февраля 2023 года она сообщила, что украинские власти решили начинать готовить кадровый резерв для Крыма.
  • 10 февраля стало известно, что должности могут получить ветераны войны.
Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым пропаганда оккупация ирина верещук коллаборанты криминальная ответственность
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 