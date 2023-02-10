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Украина готовит кадровый резерв для Крыма: должности могут получить ветераны войны

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 18:27
Украина готовит кадровый резерв для Крыма: должности могут получить ветераны войны - Фото
Ирина Верещук (Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna)

После деоккупации Крыма управленческие должности на полуострове могут получить украинские ветераны. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Сегодня с коллегами обсуждали вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма. Есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!" – написала Верещук.

8 февраля она сообщала, что было проведено межведомственное совещание по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества, на котором было принято решение уже начинать готовить кадровый резерв для полуострова.

"Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации", – отметила Верещук.

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Оксана Житнюк
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война Крым ирина верещук
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