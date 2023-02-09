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Кремль приказал оккупантам в Крыму приготовиться к наступлению Украины: документ

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 16:11
Кремль приказал оккупантам в Крыму приготовиться к наступлению Украины: документ - Фото
Учения армии страны-агрессора в оккупированном Крыму (Фото: Минобороны России)

Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали "решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Это может быть признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны или к осуществлению провокаций со стороны российских спецслужб против мирного населения полуострова с последующим перекладыванием ответственности на Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Согласно "документу", устанавливается высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Эдикуйском) районах Крыма. Аналогичный уровень угрозы объявляется на захваченных Россией объектах инфраструктуры. Срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене.

В "документе" указано, что незаконно действующим в Крыму подразделениям ФСБ и линейному отделению МВД РФ на транспорте необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Также усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев, вводится обязательная регистрация временного места жительства.

Кроме того, подразделениям МЧС РФ предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления "спасательных операций". Местные оккупационные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей". На российское министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

"Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим перекладыванием ответственности на Украину", – говорится в сообщении ГУР.

Кремль приказал оккупантам в Крыму приготовиться к наступлению Украины: документ

Кремль приказал оккупантам в Крыму приготовиться к наступлению Украины: документ

Кремль приказал оккупантам в Крыму приготовиться к наступлению Украины: документ
  • 8 января украинские власти решили уже начинать готовить кадровый резерв для Крыма, чтобы люди были готовы начинать работать сразу после освобождения полуострова от российских оккупантов.

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Вадим Ребрина
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Крым деоккупация гур мо
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