Подготовка к освобождению Крыма: Украина начнет готовить кадровый резерв для полуострова
Украинские власти решили уже начинать готовить кадровый резерв для Крыма, чтобы люди были готовы начинать работать сразу же после освобождения полуострова от российских оккупантов. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Она сообщила, что сегодня было проведено межведомственное совещание по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества.
"Так, среди прочего, решили уже начинать готовить кадровый резерв для нашего полуострова. Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации", – отметила Верещук.
Она подчеркнула, что Ростов, Москва и Казань Украине не нужны, "но Крым не отдадим".
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- США поддерживают возвращение Крыма Украиной любыми способами и любым оружием.
- Однако, по данным Politico, в Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время.
Читайте также: Ядерного удара России не будет, Крым вернется домой. Буданов подтвердил прогноз на 2023-й
Комментарии