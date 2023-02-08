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Подготовка к освобождению Крыма: Украина начнет готовить кадровый резерв для полуострова

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 16:29
Подготовка к освобождению Крыма: Украина начнет готовить кадровый резерв для полуострова - Фото
Ирина Верещук (Фото - Facebook Верещук)

Украинские власти решили уже начинать готовить кадровый резерв для Крыма, чтобы люди были готовы начинать работать сразу же после освобождения полуострова от российских оккупантов. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Она сообщила, что сегодня было проведено межведомственное совещание по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества.

"Так, среди прочего, решили уже начинать готовить кадровый резерв для нашего полуострова. Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации", – отметила Верещук.

Она подчеркнула, что Ростов, Москва и Казань Украине не нужны, "но Крым не отдадим".

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Оксана Житнюк
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война Крым деоккупация ирина верещук
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