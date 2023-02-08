Подготовка к освобождению Крыма: Украина начнет готовить кадровый резерв для полуострова

Украинские власти решили уже начинать готовить кадровый резерв для Крыма, чтобы люди были готовы начинать работать сразу же после освобождения полуострова от российских оккупантов. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Она сообщила, что сегодня было проведено межведомственное совещание по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма с привлечением экспертного сообщества.

"Так, среди прочего, решили уже начинать готовить кадровый резерв для нашего полуострова. Люди должны быть готовы начать немедленно работать после деоккупации", – отметила Верещук.

Она подчеркнула, что Ростов, Москва и Казань Украине не нужны, "но Крым не отдадим".

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Оксана Житнюк

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