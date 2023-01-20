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США поддерживают возвращение Крыма Украиной любыми способами и любым оружием — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 14:27
США поддерживают возвращение Крыма Украиной любыми способами и любым оружием — Пентагон - Фото
Сабрина Сингх (Фото: пресс-служба Пентагона)

В Министерстве обороны США заявили, что Вашингтон не уклоняется от ответа и поддерживает возвращение временно оккупированного Крыма Украине любыми способами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Комментируя заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина собирается отвоевать Крым при помощи оружия от союзников, она сказала, что россияне незаконно оккупировали полуостров в 2014 году, а США считают его территорией Украины.

Она отметила, что США продолжат помогать Украине восстанавливать свой суверенитет. 

"Крым — часть Украины. Мы давно придерживаемся этой позиции. Мы, безусловно, поддерживаем возвращение украинцами своей территории любыми доступными способами и любым оружием. Мы не уклонялись от того, чтобы констатировать этот факт с самого начала", — заявила Сингх.

Читайте также: Зеленский о Крыме: Все увидят начало операции. У общества есть желание воевать за него

Дмитро Гриниченко
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пентагон война Крым военная помощь Сабрина Сингх
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