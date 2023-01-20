США поддерживают возвращение Крыма Украиной любыми способами и любым оружием — Пентагон
В Министерстве обороны США заявили, что Вашингтон не уклоняется от ответа и поддерживает возвращение временно оккупированного Крыма Украине любыми способами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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Комментируя заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина собирается отвоевать Крым при помощи оружия от союзников, она сказала, что россияне незаконно оккупировали полуостров в 2014 году, а США считают его территорией Украины.
Она отметила, что США продолжат помогать Украине восстанавливать свой суверенитет.
"Крым — часть Украины. Мы давно придерживаемся этой позиции. Мы, безусловно, поддерживаем возвращение украинцами своей территории любыми доступными способами и любым оружием. Мы не уклонялись от того, чтобы констатировать этот факт с самого начала", — заявила Сингх.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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