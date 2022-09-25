Жители оккупированных территорий за участие в псевдореферендумах будут наказаны – Верещук

Украинцам, оставшимся на временно оккупированных территориях, настоятельно рекомендуют никоим образом не участвовать в процессе подготовки и проведения псевдореферендумов. Об этом в интервью BBC сказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Всем, кто остался на оккупированной территории, я настоятельно рекомендую игнорировать этот процесс ("референдум". – Ред.). И в дальнейшем избегать какого-либо контакта с оккупантами: работы в участковых комиссиях или сомнительной работы за определенную плату. Понятно, что очень бы не хотелось, чтобы наши люди страдали, их нужно предупреждать об этом", – сказала Верещук.

Она напомнила, что за проведение и участие в таких "референдумах" грозит наказание согласно ст. 111-1 части 5 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

На вопрос, как действовать жителям временно оккупированных территорий, Верещук ответила: "Игнорируйте этот процесс. Если к вам позвонили по телефону или обратились через средства связи – не идите на контакт и, в силу обстоятельств, не предоставляйте свои данные. Особенно данные, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на "участки" – россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали "за". Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать".

В Кремле была разработана "Стратегия проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав РФ". За это должны были "проголосовать" 75%, сообщил проект Радио Свобода Донбасс Реалии со ссылкой на документ, который журналисты получили от своих источников в одном из разведывательных органов Украины.

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Вадим Ребрина

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