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Верещук заявила, что "посягательство на территориальную целостность РФ" — это ее работа

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 21:04
Верещук заявила, что
Ирина Верещук (Фото: Ірина Верещук/Facebook)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отреагировала на заочный арест Лефортовского суда Москвы за "посягательство на территориальную целостность России". Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, она увидела сообщения в медиа о том, что россияне заочно арестовали и объявили ее в розыск.

"Все меня об этом спрашивают. Ну что я могу сказать? Это моя работа", — заявила Верещук.

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Верещук и замминистра иностранных дел Эмине Джапарову по представлению Федеральной службы безопасности РФ. Их обвиняют в "нарушении территориальной целостности РФ".

Статья Уголовного кодекса России, по которой обвиняют украинских должностных лиц, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Как отмечается, Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск и "арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории России".

Читайте также: Данилов: С Россией не нужно говорить, ее нужно уничтожить в нынешних границах 

Дмитро Гриниченко
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Россия война фсб ирина верещук
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