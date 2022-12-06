Верещук заявила, что "посягательство на территориальную целостность РФ" — это ее работа
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отреагировала на заочный арест Лефортовского суда Москвы за "посягательство на территориальную целостность России". Об этом она написала в Facebook.
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По ее словам, она увидела сообщения в медиа о том, что россияне заочно арестовали и объявили ее в розыск.
"Все меня об этом спрашивают. Ну что я могу сказать? Это моя работа", — заявила Верещук.
Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Верещук и замминистра иностранных дел Эмине Джапарову по представлению Федеральной службы безопасности РФ. Их обвиняют в "нарушении территориальной целостности РФ".
Статья Уголовного кодекса России, по которой обвиняют украинских должностных лиц, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Как отмечается, Верещук и Джапарова объявлены в международный розыск и "арестованы на два месяца с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории России".
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