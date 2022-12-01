Данилов: С Россией не нужно говорить, ее нужно уничтожить в нынешних границах

Вести переговоры с Россией было бы недостойно для украинского народу. Российская Федерация в ее нынешних границах должна быть уничтожена как государство. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, выступая на Киевском форуме безопасности.

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"Склонять нас к каким-то компромиссам с людьми, которые убивают наших детей, которые творили здесь такие зверства, я считаю, что это безобразие", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что украинцы заплатили огромную цену за свободу и защищают сейчас не только себя, но и страны НАТО, которые граничат с Украиной, и всю Европу.

"Мы показали всему миру, что не надо пугаться тех, которые 30 лет... пугали мир, что они такие мощные, что с ними надо считаться. Их просто нужно уничтожить, чтобы они прекратили существовать как страна в тех пределах, в которых они существуют", – сказал секретарь СНБО.

Данилов пояснил, что Россия имеет колонии на своей территории, и она уничтожила множество культур, традиций, языков разных народов.

"Это варвары. Говорить с ними – было бы недостойно нашего народа", – сказал Данилов.

Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления прошлого президента РФ Дмитрия Медведева, чьи аккаунты в соцсетях последний год публикуют от его имени почти исключительно издевки, оскорбления и угрозы в адрес Украины и Западного мира.

Он считает, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.

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Наталія Медведєва

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