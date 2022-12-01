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Данилов о "сотнях тысяч" ракет России: Не ждите ударов постоянно и не слушайте "экспертов"

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 10:41
Данилов о
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов российских оккупантов. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в СМИ в начале недели начала появляться информация о "сотнях тысяч ракет, которыми будут кошмарить" Украину. 

"Я хочу предупредить, что информацию нужно тщательно анализировать. Россия вбрасывает много дезинформации. Мы должны опираться только на официальные сообщения. Люди, которые называют себя военными экспертами и не вылазят с экранов, я бы хотел, чтобы они пользовались только проверенной информацией", — сказал Данилов.

Он отметил, что когда будет ракетный обстрел, власть обязательно предупредит граждан, а поэтому не надо все время ждать "каких-то неприятностей". 

"Есть система оповещения, она работает. Они занимаются уничтожением нашей энергосистемы более двух месяцев, это непростая задача, специалисты занимаются вопросом, чтобы свет не выключался у наших граждан. Атаки будут, но мы делаем все, чтобы энергосистема выстояла", — резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Алексей Данилов критическая инфраструктура
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