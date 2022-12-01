Эффективность стратегии России по обрушению инфраструктуры Украины снижена – союзники

Эффективность российской стратегии "выбить врагу критическую инфраструктуру – и он капитулирует", вероятно, снижена в войне против Украины. Это произошло по двум причинам: высокий расход ракет и успешная мобилизация ВСУ, считает британская разведка.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там напомнили, что с октября, с наступлением холодного сезона, РФ неоднократно атаковала энергосистему Украины, в первую очередь крылатыми ракетами.

Аналитики в Лондоне пишут, что это, вероятно, первый пример того, как Москва пытается реализовать концепцию Стратегической операции по уничтожению критически важных целей, ключевой компонент ее обновленной в последние годы военной доктрины.

Россия предполагала, что использует ракеты большой дальности для ударов по инфраструктуре Украины, а не по его армии, чтобы деморализовать украинцев и в конечном итоге заставить лидеров капитулировать.

Читайте также: У Резникова считают, что РФ не удастся истощить украинские системы ПВО/ПРО

"Удары России продолжают вызывать перебои с электроэнергией, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным страданиям по всей Украине", – пишет британская разведка.

Но эффективность такой стратегии, "вероятно, снижена, потому что Россия уже израсходовала большую часть подходящих ракет против тактических целей", отметили у союзников.

"Кроме того, поскольку Украина провела успешную мобилизацию в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от этой стратегии, вероятно, будет меньше, чем если бы она была применена в начальный период войны", – резюмировали в Британии.

30 ноября 2022 года в ГУР объяснили, почему Россия устраивает ракетные атаки раз в 7-8 дней и в начале недели.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, Силы обороны уничтожают около 80% воздушных целей.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.