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Эффективность стратегии России по обрушению инфраструктуры Украины снижена – союзники

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 09:31
Эффективность стратегии России по обрушению инфраструктуры Украины снижена – союзники - Фото
Ракетный удар (иллюстративное фото — LIGA.net)

Эффективность российской стратегии "выбить врагу критическую инфраструктуру – и он капитулирует", вероятно, снижена в войне против Украины. Это произошло по двум причинам: высокий расход ракет и успешная мобилизация ВСУ, считает британская разведка.

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Там напомнили, что с октября, с наступлением холодного сезона, РФ неоднократно атаковала энергосистему Украины, в первую очередь крылатыми ракетами.

Аналитики в Лондоне пишут, что это, вероятно, первый пример того, как Москва пытается реализовать концепцию Стратегической операции по уничтожению критически важных целей, ключевой компонент ее обновленной в последние годы военной доктрины.

Россия предполагала, что использует ракеты большой дальности для ударов по инфраструктуре Украины, а не по его армии, чтобы деморализовать украинцев и в конечном итоге заставить лидеров капитулировать.

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"Удары России продолжают вызывать перебои с электроэнергией, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным страданиям по всей Украине", – пишет британская разведка.

Но эффективность такой стратегии, "вероятно, снижена, потому что Россия уже израсходовала большую часть подходящих ракет против тактических целей", отметили у союзников.

"Кроме того, поскольку Украина провела успешную мобилизацию в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от этой стратегии, вероятно, будет меньше, чем если бы она была применена в начальный период войны", – резюмировали в Британии.

Євген Пилипенко
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война ракетный удар разведка стратегия гуманитарная катастрофа британская разведка энергосистема критическая инфраструктура
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