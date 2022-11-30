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У Резникова считают, что России не удастся истощить украинские системы ПВО/ПРО

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 14:45
У Резникова считают, что России не удастся истощить украинские системы ПВО/ПРО - Фото
ПВО ВСУ (скриншот)

Несмотря на попытки российских оккупантов истощить боезапас для украинских систем противовоздушной/противоракетной обороны (о чем накануне писало агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне), если ничего не изменится, Москве это не удастся. Об этом заявил в Facebook внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

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По его словам, для обороны Украины актуальный приоритет – ПВО/ПРО.

"Из хорошего – россияне пытаются истощить запас наших ракет, но при нынешних тенденциях у них не получится", – уточнил он.

При этом "из плохого", по словам аналитика в команде у Алексея Резникова, – то, что количество пусковых установок ПВО/ПРО по-прежнему "явно недостаточное" для эффективной защиты различных объектов, по которым бьет страна-террорист Россия.

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По его словам, поставка даже еще пары установок NASAMS и хотя бы одной IRIS-T SLM "сделает ситуацию заметно лучше", так как эти системы "в руках наших спецов чрезвычайно эффективны и делают ракетные атаки для России очень дорогим удовольствием с непредсказуемым результатом".

Копытько предостерег, что оккупанты "достаточно быстро адаптируются" – это видно по каждому новому налету, и они "наверняка будут искать способ поставить на поток массовые удары сравнительно недорогими агрегатами типа иранских, причем с неожиданных направлений".

"Но и мы адаптируемся", – добавил он.

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Євген Пилипенко
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война пво ракетный удар минобороны вооружение военная помощь про Ракетный щит Алексей Копытько
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