Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы

Российская армия увеличила активность тактической авиации в последние несколько дней, а вероятность ракетных ударов не исчезает. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, вероятность ракетных атак противника не исчезает. Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что ВСУ сделают все, чтобы отбить ракетные удары и минимизировать их последствия.

"Наша авиация работает, летчики ежедневно уничтожают системы противовоздушной обороны противника и поддерживают наши войска на земле", — сказал Игнат.

Спикер ВС заявил, что авиационная активность россиян увеличилась по сравнению с периодом несколько дней назад — сегодня от 20 до 30 самолетов тактической авиации РФ выполняют задачи в небе.

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Дмитро Гриниченко

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