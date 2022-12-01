Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы
Российская армия увеличила активность тактической авиации в последние несколько дней, а вероятность ракетных ударов не исчезает. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, вероятность ракетных атак противника не исчезает. Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что ВСУ сделают все, чтобы отбить ракетные удары и минимизировать их последствия.
"Наша авиация работает, летчики ежедневно уничтожают системы противовоздушной обороны противника и поддерживают наши войска на земле", — сказал Игнат.
Спикер ВС заявил, что авиационная активность россиян увеличилась по сравнению с периодом несколько дней назад — сегодня от 20 до 30 самолетов тактической авиации РФ выполняют задачи в небе.
- 30 ноября 2022 года в ГУР объяснили, почему Россия устраивает ракетные атаки раз в 7-8 дней и в начале недели.
- По словам главнокомандующего ВСУ генерала Залужного, Силы обороны уничтожают около 80% воздушных целей.
- Эффективность российской стратегии "выбить врагу критическую инфраструктуру – и он капитулирует", вероятно, снижена в войне против Украины, заявили в британской разведке.
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