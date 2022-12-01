UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 10:06
Армия России увеличила активность авиации, вероятность ударов не исчезает — Воздушные силы - Фото
Авиация РФ (Фото: EPA)

Российская армия увеличила активность тактической авиации в последние несколько дней, а вероятность ракетных ударов не исчезает. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вероятность ракетных атак противника не исчезает. Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что ВСУ сделают все, чтобы отбить ракетные удары и минимизировать их последствия. 

"Наша авиация работает, летчики ежедневно уничтожают системы противовоздушной обороны противника и поддерживают наши войска на земле", — сказал Игнат.

Спикер ВС заявил, что авиационная активность россиян увеличилась по сравнению с периодом несколько дней назад — сегодня от 20 до 30 самолетов тактической авиации РФ выполняют задачи в небе. 

Читайте также: Глава МИД Латвии: НАТО нужно позволить Украине бить по аэродромам и ракетным объектам в РФ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война авиация воздушные силы Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 