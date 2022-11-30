UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов призвал не цитировать "надписи на заборах и в туалетах РФ", то есть Медведева

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 12:44
Данилов призвал не цитировать
Алексей Данилов (скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления прошлого президента РФ Дмитрия Медведева, чьи аккаунты в соцсетях последний год публикуют от его имени почти исключительно издевки, оскорбления и угрозы в адрес Украины и Западного мира. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилов пишет, что удивляется, когда цитируют заместителя российского диктатора Владимира Путина в Совбезе РФ, потому что "это бессмысленно и лишено смысла".

"Мысли, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников?", – задал риторический вопрос секретарь СНБО.

Читайте также: ГУР о преемнике Путина: Медведев – без шансов

Он призвал не смешивать политические новости "со сферой клинической психиатрии".

Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

Смотрите также: В Китае издание Компартии сообщило о пожаре в "Брянской народной республике"

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пропаганда Дмитрий Медведев психиатрия Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 