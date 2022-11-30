Данилов призвал не цитировать "надписи на заборах и в туалетах РФ", то есть Медведева

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления прошлого президента РФ Дмитрия Медведева, чьи аккаунты в соцсетях последний год публикуют от его имени почти исключительно издевки, оскорбления и угрозы в адрес Украины и Западного мира. Об этом он написал в Twitter.

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Данилов пишет, что удивляется, когда цитируют заместителя российского диктатора Владимира Путина в Совбезе РФ, потому что "это бессмысленно и лишено смысла".



"Мысли, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников?", – задал риторический вопрос секретарь СНБО.

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Он призвал не смешивать политические новости "со сферой клинической психиатрии".



Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".

По словам Кислицы, "симулировать сумасшествие на будущем трибунале Лаврову не поможет".

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Євген Пилипенко

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