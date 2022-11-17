Кислица недоумевает, как это РФ еще не собрала Совбез, потому что "воюет против Сатаны"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица высмеял агрессивные Telegram-байки Дмитрия Медведева, заместителя российского диктатора Владимира Путина в Совете безопасности РФ, о том, как Кремль воюет в Украине "против Сатаны", – и предположил, что далее Россия соберет Совбез ООН, чтобы рассказать, как "изгонять бесов". Об этом украинский посол говорил на прошлом заседании СБ ООН.

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Похоже, сказал Кислица, что после Совбеза в октябре, где постпред РФ Василий Небензя пугал собравшихся "боевыми комарами" США, Кремль определился с новым врагом: "Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается – цитирую – "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис".

"В этой борьбе врагов России поддерживают западники, у которых – цитирую – "слюна стекает по подбородку от вырождения", – продолжил зачитывать пасквили Медведева посол.

Он обратился к коллегам и спросил их, как они думают, кому принадлежат эти цитаты. "Нетрезвому человеку? Недалекому поклоннику нацистских идей о "высших" и "дегенеративных" нациях? Фактически, бывшему президенту России Медведеву", – ответил он на свой вопрос.

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Кислица поинтересовался, почему российская делегация в ООН "воздержалась от предоставления этой важной информации Совбезу".

"Может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совбеза, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать нас о том, как изгонять бесов?", – сказал дипломат Украины, указав, что РФ постоянно пытается дискредитировать ООН такими поводами.

Он резюмировал, что страна-террорист Россия "должна быть остановлена", и "благодаря мужеству украинской армии, самоотверженности украинского народа, международной солидарности с Украиной она будет остановлена".

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Євген Пилипенко

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