Кислица недоумевает, как это РФ еще не собрала Совбез, потому что "воюет против Сатаны"
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица высмеял агрессивные Telegram-байки Дмитрия Медведева, заместителя российского диктатора Владимира Путина в Совете безопасности РФ, о том, как Кремль воюет в Украине "против Сатаны", – и предположил, что далее Россия соберет Совбез ООН, чтобы рассказать, как "изгонять бесов". Об этом украинский посол говорил на прошлом заседании СБ ООН.
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Похоже, сказал Кислица, что после Совбеза в октябре, где постпред РФ Василий Небензя пугал собравшихся "боевыми комарами" США, Кремль определился с новым врагом: "Как мы недавно узнали, Россия теперь пытается – цитирую – "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис".
"В этой борьбе врагов России поддерживают западники, у которых – цитирую – "слюна стекает по подбородку от вырождения", – продолжил зачитывать пасквили Медведева посол.
Он обратился к коллегам и спросил их, как они думают, кому принадлежат эти цитаты. "Нетрезвому человеку? Недалекому поклоннику нацистских идей о "высших" и "дегенеративных" нациях? Фактически, бывшему президенту России Медведеву", – ответил он на свой вопрос.
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Кислица поинтересовался, почему российская делегация в ООН "воздержалась от предоставления этой важной информации Совбезу".
"Может быть, нам следует готовиться к еще одному срочному заседанию Совбеза, как только Россия найдет тех, кто сможет проинструктировать нас о том, как изгонять бесов?", – сказал дипломат Украины, указав, что РФ постоянно пытается дискредитировать ООН такими поводами.
Он резюмировал, что страна-террорист Россия "должна быть остановлена", и "благодаря мужеству украинской армии, самоотверженности украинского народа, международной солидарности с Украиной она будет остановлена".
- В октябре в интервью LIGA.net посол Украины в ООН Кислица сказал, что "можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат".
- 8 ноября, реагируя на фейки Небензи, министр обороны Алексей Резников объявил "мобилизацию 300 000 комаров".
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