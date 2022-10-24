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Буданов о возможном преемнике Путина: Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 08:25
Буданов о возможном преемнике Путина: Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко - Фото
Сергей Кириенко (Фото - сайт оккупантов в Донецке)

В России видит себя преемником местного диктатора Владимира Путина тот, кто сейчас помогает ему предпринимать попытки аннексии территорий Украины – первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом Украинской правде заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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Во-первых, по его словам, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев – "без шансов", чтобы стать правопреемником Путина.

Во-вторых, что касается сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства РФ, "то его хочет видеть президентом прежде всего его отец", говорит главный разведчик страны.

"Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко. Он видит как раз себя преемником при таком более или менее мирном трансфере власти", – сказал Буданов.

Перечислять других кандидатов он отказался.

Руководитель ГУР считает, что в политической "элите" РФ "никто не рад" попытке аннексии новых захваченных украинских земель.

"Я не могу вам сказать, что там все идиоты – это не так. <...> Это катастрофа для них, они это прекрасно знают. Они еще больше поняли, что это конец. Это конец и нужно искать выходы", – сказал он.

Буданов отказался отвечать на вопрос, пытались ли представители политической "элиты" РФ непублично выйти на коммуникацию с украинскими властями, мол, "поговорим, нам же надо как-то будет потом жить".

  • В марте в ГУР писали, что в качестве преемника Путина его противники рассматривают директора ФСБ Александра Бортникова.

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Євген Пилипенко
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