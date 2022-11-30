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Симулировать сумасшествие на будущем трибунале Лаврову не поможет – Кислица

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 08:59
Симулировать сумасшествие на будущем трибунале Лаврову не поможет – Кислица - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об Украине "невменяемы", но это не поможет ему и его подельникам по агрессивной войне на будущем трибунале, даже если глава российской дипломатии решит симулировать безумие. Так в Twitter описал пропагандистский поток штампов от главы МИД РФ постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Дипломат отреагировал на интервью Лаврова для "документального фильма" российской пропаганды под названием "Нацизм на суде". Выдержки из заявлений россиянина собирал Иэн Гарнер, автор исследований на тему российского фашизма – о них ниже.

По оценке Кислицы, Лавров "низведен до франкенштейна современной дипломатической сцены".

"Его разглагольствования относятся к категории криков в психлечебнице. Если он решит сослаться на  невменяемость на будущем трибунале военных преступников, это не поможет ни ему, ни его приспешникам", – предостерег постпред Украины.

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Гарнер называет слова Лаврова "совершенным безумием". Тот в интервью заявляет, что вся украинская нация является нацистской и была таковой "с тех пор, как был создан Советский Союз". То есть за ​​много лет до того, как нацизм вообще появился, уточняет исследователь, иронизируя, что "это говорит о том, что Украина виновата в Гитлере и Второй мировой войне".

Далее, пишет он, Лавров утверждает, что Украина "нацистская" из-за 1) западных СМИ, которые контролируются западными политиками, 2) НАТО, 3) Ленина, 4) Азова, 5) олигархов, 6) просто потому что это Украина, и 7) потому что Америка, "плохая Америка".

"После намека на то, что Украина и украинцы по своей природе нацисты, Лавров полагает, что они также генетически идентичны русским, а Россия воюет только с нацистами (всеми украинцами), но не воюет с украинцами. Поскольку украинцы – нацисты, а русские и украинцы – генетически идентичны, то русские – нацисты?", – спрашивает Гарнер.

Далее в интервью Лавров разжигает ненависть еще и против кавказцев, североафриканцев и жителей Ближнего Востока, отмечает исследователь.

"Поддержание такого уровня идиотизма и ненависти в течение довольно длинного интервью должно принести Лаврову какую-то награду. Есть ли Оскар за "Лучший лжец" в фальшивом документальном фильме?", – задает Гарнер риторический вопрос.

Євген Пилипенко
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Сергей Кислица война Сергей Лавров пропаганда дипломатия нацизм трибунал психопатия
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