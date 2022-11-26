Лавров заговорил о "неонацистских правителях" Украины. Подоляк: Исправит только трибунал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что главного "дипломата" страны-оккупанта исправит только трибунал.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские пропагандистские ресурсы 26 ноября распространили заявление Лаврова, который сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".

Подоляк написал в Twitter, что дикость российский заявлений уже не вызывает в мире удивления.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.