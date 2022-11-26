Лавров заговорил о "неонацистских правителях" Украины. Подоляк: Исправит только трибунал
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что главного "дипломата" страны-оккупанта исправит только трибунал.
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Российские пропагандистские ресурсы 26 ноября распространили заявление Лаврова, который сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".
Подоляк написал в Twitter, что дикость российский заявлений уже не вызывает в мире удивления.
"Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и презирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал", — заявил советник главы ОП.
- Недавно Лавров сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Подоляк заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.
- Польша запретила въезд Лаврову для участия в министерской встрече ОБСЕ.
- Ранее Лавров заявил, что Запад "милитаризует" Юго-Восточную Азию, чтобы "сдержать" Россию и Китай. Президент США Джо Байден сказал, что США выступают за свободу и безопасность в регионе.
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