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Лавров заговорил о "неонацистских правителях" Украины. Подоляк: Исправит только трибунал

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 14:07
Лавров заговорил о
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что главного "дипломата" страны-оккупанта исправит только трибунал.

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Российские пропагандистские ресурсы 26 ноября распространили заявление Лаврова, который сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".

Подоляк написал в Twitter, что дикость российский заявлений уже не вызывает в мире удивления. 

Дмитро Гриниченко
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война Сергей Лавров российская пропаганда михаил подоляк
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