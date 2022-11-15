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Лавров заявил, что Украина "затягивает" войну. Подоляк: Россия не готова перестать убивать

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 14:13
Лавров заявил, что Украина
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.

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Во время саммита G20 Лавров дал комментарий российским пропагандистским ресурсам, где сказал, что Украина выдвинула условия "которые заведомо нереалистичные и неадекватные для переговоров и затягивает разрешение конфликта".

На заявление "дипломата" отреагировал Подоляк, который напомнил Лаврову, что это Россия начала войну против Украины, обстреливает города, уничтожает энергетическую инфраструктуру и осуществляет геноцид.

"Но "конфликт" якобы "затягивает" Украина? Именно из-за публичной манипуляции Лаврова и неготовности перестать убивать война до сих пор продолжается", — написал советник главы ОП. 

Читайте также: Украинский путь к миру. Как его реально достичь: 10 предложений представителям G20 от Зеленского 

Дмитро Гриниченко
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война Сергей Лавров G20 переговоры с россией михаил подоляк
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