Лавров заявил, что Украина "затягивает" войну. Подоляк: Россия не готова перестать убивать
Министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.
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Во время саммита G20 Лавров дал комментарий российским пропагандистским ресурсам, где сказал, что Украина выдвинула условия "которые заведомо нереалистичные и неадекватные для переговоров и затягивает разрешение конфликта".
На заявление "дипломата" отреагировал Подоляк, который напомнил Лаврову, что это Россия начала войну против Украины, обстреливает города, уничтожает энергетическую инфраструктуру и осуществляет геноцид.
"Но "конфликт" якобы "затягивает" Украина? Именно из-за публичной манипуляции Лаврова и неготовности перестать убивать война до сих пор продолжается", — написал советник главы ОП.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация для России будет ухудшаться с каждым днем, если она не примет условия президента Владимира Зеленского для мирных переговоров.
- Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории, заявил в обращении к саммиту G-20 Зеленский.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
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