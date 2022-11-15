Данилов о мирных предложениях Зеленского: Чем дольше Россия будет саботировать, тем хуже

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который заявил, что ситуация для России будет ухудшаться с каждым днем, если она не примет условия президента Владимира Зеленского для мирных переговоров. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, России "не стоит терять время".

Он отметил, что чем дольше Кремль будет саботировать условия для мира от Зеленского, "тем катастрофичнее будет ситуация для РФ и жестче позиция Украины".

"Мирный план Зеленского будет выполнен в полном объеме и в соответствии с графиком", — заявил Данилов.

Позицию секретаря СНБО поддержал глава Офиса президента Андрей Ермак, который написал, что украинская "формула мира" — единственный возможный сценарий.

"Некоторые неудачники слишком болезненно реагируют на единственно возможный сценарий в реальном мире. Мир будет только украинским. Поэтому мы двигаемся вперед к границам 1991 года", — написал глава ОП.

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Дмитро Гриниченко

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