Данилов о мирных предложениях Зеленского: Чем дольше Россия будет саботировать, тем хуже
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который заявил, что ситуация для России будет ухудшаться с каждым днем, если она не примет условия президента Владимира Зеленского для мирных переговоров. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, России "не стоит терять время".
Он отметил, что чем дольше Кремль будет саботировать условия для мира от Зеленского, "тем катастрофичнее будет ситуация для РФ и жестче позиция Украины".
"Мирный план Зеленского будет выполнен в полном объеме и в соответствии с графиком", — заявил Данилов.
Позицию секретаря СНБО поддержал глава Офиса президента Андрей Ермак, который написал, что украинская "формула мира" — единственный возможный сценарий.
"Некоторые неудачники слишком болезненно реагируют на единственно возможный сценарий в реальном мире. Мир будет только украинским. Поэтому мы двигаемся вперед к границам 1991 года", — написал глава ОП.
- Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории, заявил в обращении к саммиту G-20 Зеленский.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
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