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Шольц встретился с Лавровым. Говорит, "это правильно, что есть постоянный разговор"

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 13:04
Шольц встретился с Лавровым. Говорит,
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц поговорил на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии с министром иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым и на пресс-конференции затем заявил, что положительно оценивает наличие диалога с властями РФ. Об этом пишет Zeit.

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"Я думаю, что это правильно, что есть постоянный разговор. В конце концов должен быть момент, чтобы Россия осознала, что она должна выйти из ситуации", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, как прошел разговор с Лавровым, Шольц ответил: "Он [Лавров] встал рядом со мной, сказал несколько предложений – и на этом все".

На той же пресс-конференции канцлер ФРГ уточнил, что "периодично созванивался" с российским диктатором Владимиром Путиным с февраля 2022 года и "будет делать это и далее", так как считает открытую линию связи с Кремлем "важной".

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Шольц также считает, что на встрече G20 "появились обнадеживающие признаки консенсуса" в плане того, что война РФ против Украины "неприемлема", как и применение ядерного оружия.

"Это консенсус, который здесь набирает силу", — передает его слова Reuters.

Євген Пилипенко
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война владимир путин переговоры Сергей Лавров олаф шольц
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