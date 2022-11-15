Шольц встретился с Лавровым. Говорит, "это правильно, что есть постоянный разговор"

Германский канцлер Олаф Шольц поговорил на полях саммита Большой двадцатки в Индонезии с министром иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергеем Лавровым и на пресс-конференции затем заявил, что положительно оценивает наличие диалога с властями РФ. Об этом пишет Zeit.

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"Я думаю, что это правильно, что есть постоянный разговор. В конце концов должен быть момент, чтобы Россия осознала, что она должна выйти из ситуации", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, как прошел разговор с Лавровым, Шольц ответил: "Он [Лавров] встал рядом со мной, сказал несколько предложений – и на этом все".

На той же пресс-конференции канцлер ФРГ уточнил, что "периодично созванивался" с российским диктатором Владимиром Путиным с февраля 2022 года и "будет делать это и далее", так как считает открытую линию связи с Кремлем "важной".

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Шольц также считает, что на встрече G20 "появились обнадеживающие признаки консенсуса" в плане того, что война РФ против Украины "неприемлема", как и применение ядерного оружия.

"Это консенсус, который здесь набирает силу", — передает его слова Reuters.

13 ноября Шольц заявил, что "было бы здорово", если бы Путин приехал на Бали, но полагает, что тот отказался от такой идеи, поскольку "ему пришлось бы отвечать на все вопросы и слушать всю критику от лидеров многих стран".

14 ноября Шольц анонсировал "четкие и важные" заявления о войне на саммите G20.

Євген Пилипенко

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