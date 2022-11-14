"Это будет непросто". Шольц анонсировал "четкие и важные" заявления о войне на саммите G20

Германский канцлер Олаф Шольц предвидит "непростые" усилия, чтобы по итогам саммита G20 в Индонезии страны-члены Большой двадцатки сделали совместные "четкие и важные" заявления насчет войны России против Украины. Об этом пишет Reuters с его слов на пресс-конференции с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

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Как выразился канцлер, "мы очень усердно работаем над тем, чтобы сделать четкие и важные заявления не только по всем вопросам, которые вместе влияют на мир, но и по вопросам мира и последствий агрессивной войны России против Украины".

"Это будет непросто, и я думаю, что на Бали у нас уйдет много времени и усилий на это", – сказал глава немецкого правительства.

СПРАВКА. G20 – клуб правительств и глав центробанков государств, который в совокупности представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и 2/3 населения планеты. Входит и страна-оккупант РФ. Весной 2022-го президент США Байден был согласен с ее исключением из клуба, "но это зависит от позиции G20". На саммит в Индонезии вместо российского диктатора поехал глава МИД РФ Лавров. . G20 – клуб правительств и глав центробанков государств, который в совокупности представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и 2/3 населения планеты. Входит и страна-оккупант РФ. Весной 2022-го президент США Байден был согласен с ее исключением из клуба, "но это зависит от позиции G20". На саммит в Индонезии вместо российского диктатора Путина

13 ноября Шольц заявил, что "было бы здорово", если бы Путин приехал на Бали, но полагает, что тот отказался от такой идеи, поскольку "ему пришлось бы отвечать на все вопросы и слушать всю критику от лидеров многих стран".

В ноябре канцлер ФРГ сказал: Россия "должна понять, что нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое", и что "мира под диктатом быть не может".

Президент Владимир Зеленский, возможно, будет участвовать в саммите G20 в онлайн-формате.

Британский премьер Риши Сунак собирается "бросить вызов" Путину на саммите.

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Євген Пилипенко

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