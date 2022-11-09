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Путин не поедет на саммит G20, вместо себя отправит Лаврова – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 18:41
Путин не поедет на саммит G20, вместо себя отправит Лаврова – Bloomberg - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 в Индонезии 15-16 ноября и отправит туда министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планами руководства РФ.

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Собеседники журналистов утверждают, что Кремль "стремится защитить" диктатора РФ от "потенциальной напряженности на высоком уровне" из-за его вторжения в Украину.

Вместо Путина Кремль отправит на саммит главу МИД РФ, сказал один из собеседников. 

Путин на Валдайском форуме 27 октября заявлял, что не исключает возможности визита на саммит, но еще "подумает".

Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали, вероятно, в онлайн-формате.

  • Президент США Джо Байден заявлял, что не намерен встречаться тет-а-тет с Путиным на саммите G20, если тот решит приехать.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин в случае визита на Бали чувствовал себя на встрече максимально изолированным. 
  • 7 ноября президент Индонезии сказал, что разговаривал с Путиным, но уверен, что его не будет на мероприятии.

Читайте также: Подоляк: Путину на G20 пришлось бы отвечать на вопросы о войне, большая опасность для него

Оксана Житнюк
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Cергей Лавров владимир путин индонезия G20 саммит бали
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