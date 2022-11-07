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У президента Индонезии "сильное ощущение", что Путин не поедет на G20

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 16:59
У президента Индонезии
Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что у него "сильное ощущение", что российский диктатор Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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Президент Индонезии сказал, что разговаривал с Путиным, но уверен, что его не будет на мероприятии.

Видодо подчеркнул, что россияне по-прежнему приветствуются на G20 и что Индонезия надеется содействовать международному диалогу, чтобы противостоять "очень тревожному росту" международной напряженности.

Как сообщает издание, Видодо также выразил разочарование тем, что геополитическая напряженность "омрачит" саммит: "Группа двадцатки не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Это должно быть об экономике и развитии". 

Путин на Валдайском форуме 27 октября заявил, что не исключает возможности визита на саммит, но еще "подумает".

2 ноября Видодо говорил, что лидеры трех стран еще не подтвердили своего участия в саммите G20, и он будет созваниваться с ними по этому поводу.

  • Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с Путиным на саммите G20, если тот решит приехать.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин чувствовал себя на встрече максимально изолированным. 

Читайте также: Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет Путин

Оксана Житнюк
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владимир путин индонезия G20 саммит Джоко Видодо
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