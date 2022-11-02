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Лидеры трех стран не подтвердили визит на саммит G20, президент Индонезии будет звонить им

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 22:44
Лидеры трех стран не подтвердили визит на саммит G20, президент Индонезии будет звонить им - Фото
Джоко Видодо (фото - ЕРА)

Лидеры трех стран еще не подтвердили своего участия в саммите G20, и президент Индонезии Джоко Видодо намерен созвониться с ними по этому поводу. Об этом сообщает Antara.

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Саммит состоится на Бали 15-16 ноября.

"Три лидера G20 еще не подтвердили своего участия", – сказал Видодо, не уточнив, о ком именно идет речь.

По предварительным данным индонезийских властей, участие в саммите подтвердили не менее 17 лидеров G20. Видодо сказал, что это число "достаточно велико", и это большая честь для председательства Индонезии в G20.

Визит президента Владимира Зеленского на саммит G20 все еще остается под вопросом, в Офисе президента сказали, что окончательное решение будет приниматься непосредственно перед встречей в Индонезии.

Российский диктатор Владимир Путин на Валдайском форуме 27 октября заявил, что не исключает возможности визита на саммит, но еще "подумает".

  • Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с Путиным на саммите G20, если тот решит приехать.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин чувствовал себя на встрече максимально изолированным. 

Читайте также: Ракетные удары. МИД призвал отменить приглашение Путина на саммит G20

Оксана Житнюк
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