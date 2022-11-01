Ракетные удары. МИД призвал отменить приглашение Путина на саммит G20

Российский диктатор Владимир Путин не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами после ракетных ударов по гражданским целям в Украине. Об этом написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Путин публично признал, что отдавал приказ о ракетных ударах по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, напомнил Николенко.

"Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия – исключена из Группы двадцати", – заявил спикер МИД.

Саммит G20 на Бали состоится с 15 по 16 ноября. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, на G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите. Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским диктатором, если тот все же приедет на саммит.

Армия РФ утром 31 октября нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. ПВО сбила 45 ракет из 55 запущенных.

Читайте также: Путин назвал ракетный террор "ответом" РФ на Севастополь. Подоляк: Полный нонсенс и цинизм

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.