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Ракетные удары. МИД призвал отменить приглашение Путина на саммит G20

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 10:54
Ракетные удары. МИД призвал отменить приглашение Путина на саммит G20 - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Российский диктатор Владимир Путин не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами после ракетных ударов по гражданским целям в Украине. Об этом написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Путин публично признал, что отдавал приказ о ракетных ударах по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, напомнил Николенко.

"Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия – исключена из Группы двадцати", – заявил спикер МИД.

Саммит G20 на Бали состоится с 15 по 16 ноября. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, на G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите. Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским диктатором, если тот все же приедет на саммит.

Читайте также: Путин назвал ракетный террор "ответом" РФ на Севастополь. Подоляк: Полный нонсенс и цинизм

Марко Сировой
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МИД владимир путин ракетный удар ракеты G20 саммит бали
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