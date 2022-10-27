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Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 20:14
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали в следующем месяце. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN

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"Президент сказал, что у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным", — сообщил Кирби.

Ранее в этом месяце Байден сказал корреспонденту CNN, что не планирует встречаться с Путиным, но есть одно обстоятельство, при котором он может это рассмотреть.

"Послушайте, я не собираюсь с ним встречаться, но слушайте, если бы он пришел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Грайнер (Бриттни Грайнер, американская звезда баскетбола, приговоренная к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме за хранение наркотиков. – Ред.)", я бы встретился с ним", – сказал Байден.

Президент США, по словам Кирби, сосредоточится на союзах и партнерстве во время поездки.

  • Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
  • В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
  • В Индонезии заявляли, что и Зеленский, и Путин уже якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.

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Вадим Ребрина
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