США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин

В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет войну против Украины", — говорится в заявлении. Но если Путин действительно приедет, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Речь идет о виртуальном участии Зеленского.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре на Бали.

Байден еще не сообщил, поедет ли он на Бали, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров.

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.

Читайте также: "Сигнал был ясным". Блинкен прокомментировал бойкот и ранний уход Лаврова на G20

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.