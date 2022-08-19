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США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 23:45
США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома.

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"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет войну против Украины", — говорится в заявлении. Но если Путин действительно приедет, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Речь идет о виртуальном участии Зеленского.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре на Бали.

Байден еще не сообщил, поедет ли он на Бали, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин G20
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