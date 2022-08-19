США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин
В Белом доме заявили, что президент Владимир Зеленский должен принять участие в саммите Большой двадцатки на Бали, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома.
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"Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет войну против Украины", — говорится в заявлении. Но если Путин действительно приедет, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
Речь идет о виртуальном участии Зеленского.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре на Бали.
Байден еще не сообщил, поедет ли он на Бали, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров.
- Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
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