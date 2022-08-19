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Путин и Си Цзиньпин намерены приехать на саммит G20 – президент Индонезии

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 06:28
Путин и Си Цзиньпин намерены приехать на саммит G20 – президент Индонезии - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин намерены посетить саммит G20 на Бали. Об этом в интервью Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

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"Си Цзиньпин приедет. Путин также сказал мне, что приедет", – сообщил Видодо.

Журналисты отмечают, что как хозяин саммита Индонезия пытается сбалансировать отношения между крупными державами и сопротивляется давлению по исключению России из списка участников.

МИД Китая не прокомментировал слова Видодо и планы Си, который с начала пандемии коронавируса не выезжал за границу. Также отказался от комментариев представитель Кремля, однако неназванный российский чиновник подтвердил планы Путина посетить саммит лично.  

На Банковой ранее заявили, что вопрос об участии в саммите президента Владимира Зеленского будет решаться ближе к дате встречи. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил: если на саммите будет Путин, то "безусловно, надо будет думать о необходимости нашего присутствия".  

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Марк Сировой
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владимир путин си цзиньпин G20 саммит Джоко Видодо
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