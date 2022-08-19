Путин и Си Цзиньпин намерены приехать на саммит G20 – президент Индонезии

Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин намерены посетить саммит G20 на Бали. Об этом в интервью Bloomberg сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

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"Си Цзиньпин приедет. Путин также сказал мне, что приедет", – сообщил Видодо.

Журналисты отмечают, что как хозяин саммита Индонезия пытается сбалансировать отношения между крупными державами и сопротивляется давлению по исключению России из списка участников.

МИД Китая не прокомментировал слова Видодо и планы Си, который с начала пандемии коронавируса не выезжал за границу. Также отказался от комментариев представитель Кремля, однако неназванный российский чиновник подтвердил планы Путина посетить саммит лично.

На Банковой ранее заявили, что вопрос об участии в саммите президента Владимира Зеленского будет решаться ближе к дате встречи. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил: если на саммите будет Путин, то "безусловно, надо будет думать о необходимости нашего присутствия".

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.

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Марк Сировой

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