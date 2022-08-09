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Если Путин будет присутствовать на саммите G20, то подумаем об участии Зеленского — ОП

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 12:14
Если Путин будет присутствовать на саммите G20, то подумаем об участии Зеленского — ОП - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможное одновременное присутствие президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 осенью в Индонезии. Об этом он сообщил в интервью BBC

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По его словам, вопрос участия Зеленского будет решаться "конкретно ближе к саммиту". Он отметил, что президент считает необходимым не покидать Украину, а выступления в онлайн-формате позволяют "эффективно работать на любых саммитах".

Подоляк заявил, что если на саммите будет присутствовать Путин, то "безусловно, надо будет думать о необходимости нашего присутствия". 

"Присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", — сказал он. 

Читайте также: Многие из G20 воздерживаются от того, чтобы прямо назвать Россию агрессором — Боррель 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский владимир путин G20 михаил подоляк
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