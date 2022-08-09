Если Путин будет присутствовать на саммите G20, то подумаем об участии Зеленского — ОП
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможное одновременное присутствие президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на саммите G20 осенью в Индонезии. Об этом он сообщил в интервью BBC.
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По его словам, вопрос участия Зеленского будет решаться "конкретно ближе к саммиту". Он отметил, что президент считает необходимым не покидать Украину, а выступления в онлайн-формате позволяют "эффективно работать на любых саммитах".
Подоляк заявил, что если на саммите будет присутствовать Путин, то "безусловно, надо будет думать о необходимости нашего присутствия".
"Присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшую на суверенное государство. Вы будто даете таким образом знать всем другим: смотрите, мы считаем, что Россия имела право прийти и убить украинских детей. Надо так к этому относиться", — сказал он.
- Участие Украины в саммите G20 будет зависеть от его состава, заявлял президент Владимир Зеленский.
- Министры финансов стран G20 16 июля не смогли достичь единого коммюнике по войне РФ против Украины из-за позиции Китая, Индии и Южной Африки.
- В июле министры иностранных дел стран G20 не смогли достигнуть компромисса по вопросу единой позиции насчет войны России против Украины.
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