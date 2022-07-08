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G20 не смогла достигнуть единой позиции по Украине. Блинкен и Лавров не разговаривали — AP

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08.07.2022, 20:19
G20 не смогла достигнуть единой позиции по Украине. Блинкен и Лавров не разговаривали — AP - Фото
Сергей Лавров на встрече глав МИД G20 (Фото: EPA)

Министры иностранных дел стран G20 не смогли достигнуть компромисса по вопросу единой позиции насчет войны России против Украины. Об этом сообщает агентство AP.

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Главы МИД не смогли найти общий язык по поводу войны России в Украине и того, как справляться с ее глобальными последствиями. Отмечается, что переговоры были "выведены из равновесия" убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

"Тем не менее, консенсус оставался неуловимым на фоне углубляющегося раскола между Востоком и Западом, вызванного Китаем и Россией, с одной стороны, и Соединенными Штатами и Европой, с другой. Не было сделано ни группового фото, ни итогового коммюнике, как это делалось в предыдущие годы, и озлобленность казалась повсеместной, особенно между Россией и западными участниками", — отмечает агентство. 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров демонстративно игнорировали друг друга и не общались, несмотря на нахождение в одном помещении на переговорах. 

"Честно говоря, мы не можем отрицать, что миру стало труднее сидеть вместе. Мир наблюдает за нами, поэтому мы не можем потерпеть неудачу. Война в Украине обсуждалась почти на всех двусторонних встречах во время однодневной встречи", — сказала министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. 

Читайте также: Главы МИД Большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20 

Дмитрий Гриниченко
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война переговоры G20
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