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Многие из G20 воздерживаются от того, чтобы прямо назвать Россию агрессором — Боррель

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 07:32
Многие из G20 воздерживаются от того, чтобы прямо назвать Россию агрессором — Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Многие страны воздерживаются от того, чтобы прямо назвать Россию агрессором, несмотря на то, что декларируют принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом в своем блоге по итогам встречи глав МИД стран G20 заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

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По его словам, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны, но когда дело доходит до того, чтобы назвать имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия, многие по разным причинам воздерживаются от этого.

"Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну. Другие жалуются на "двойные стандарты" или просто хотят сохранить хорошие отношения с Россией. И многие остаются неопределившимися и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы", – считает Боррель. 

Он отметил, что "глобальная битва нарративов в самом разгаре, но ЕС в ней пока не в выигрыше". Дипломат призвал продолжать работу по опровержению российской пропаганды. 

  • 5 июля Боррель заявил, что нарастающее санкционное давление на Россию в ближайшее время не принудит Путина изменить агрессивный курс, но в итоге России все равно придется выбирать между войной и условным "холодильником".
  • 6 июля сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен будет добиваться давления G20 на Россию, чтобы разблокировать в Черном море торговые пути.
  • Боррель видит лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкционный удар Запада за счет поддержки со стороны Китая.

Читайте также: Боррель: В развязанной Россией войне никто не может оставаться нейтральным 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война переговоры Жозеп Боррель
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