Если Зеленский поедет на G20, то с Путиным общаться не будет, нет смысла – Подоляк

Окончательное решение о визите президента Владимира Зеленского на саммит стран G20 в Индонезии в ноябре будет приниматься непосредственно накануне саммита, однако если глава государства поедет туда, то не будет контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Подоляка спросили, принято ли решение по поводу поездки Зеленского на саммит G20, и возможно ли, что он там "немного пообщается" с Путиным.

Советник главы ОП подчеркнул, что из соображений безопасности решение о визите главы государства на саммит будет приниматься непосредственно за день или два до запланированного мероприятия.

"По поводу встречи [с диктатором РФ] – на мой взгляд, президент четко обозначил, что с Путиным не о чем разговаривать, потому что этот человек, во-первых, не держит слова, во-вторых, ему нечего предложить, в-третьих, не имеет репутации. Нет смысла вести переговоры с человеком, который безрепутационный", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Зеленский "будет формировать повестку дня без Путина".

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.

В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

Вчера издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ написало, что и Зеленский, и Путин якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.

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Оксана Житнюк

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