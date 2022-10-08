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Если Зеленский поедет на G20, то с Путиным общаться не будет, нет смысла – Подоляк

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08.10.2022, 19:30
Если Зеленский поедет на G20, то с Путиным общаться не будет, нет смысла – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Окончательное решение о визите президента Владимира Зеленского на саммит стран G20 в Индонезии в ноябре будет приниматься непосредственно накануне саммита, однако если глава государства поедет туда, то не будет контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Подоляка спросили, принято ли решение по поводу поездки Зеленского на саммит G20, и возможно ли, что он там "немного пообщается" с Путиным.

Советник главы ОП подчеркнул, что из соображений безопасности решение о визите главы государства на саммит будет приниматься непосредственно за день или два до запланированного мероприятия.

"По поводу встречи [с диктатором РФ] – на мой взгляд, президент четко обозначил, что с Путиным не о чем разговаривать, потому что этот человек, во-первых, не держит слова, во-вторых, ему нечего предложить, в-третьих, не имеет репутации. Нет смысла вести переговоры с человеком, который безрепутационный", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Зеленский "будет формировать повестку дня без Путина".

  • Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
  • В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
  • Вчера издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ написало, что и Зеленский, и Путин якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.

Читайте также: Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Путиным

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский владимир путин индонезия G20 саммит михаил подоляк
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