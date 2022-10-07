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СМИ пишут, что и Зеленский, и Путин приедут на саммит G20. В ОП говорят – еще не решили

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 21:02
СМИ пишут, что и Зеленский, и Путин приедут на саммит G20. В ОП говорят – еще не решили - Фото
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Окончательное решение о возможном визите президента Владимира Зеленского на саммит стран G20 в Индонезии в ноябре еще не принято. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.

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Сегодня издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса сообщило, что и Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин якобы согласились принять участие в саммите G20, и логистическая подготовка к их приему "уже идет полным ходом".

"Мы решаем, в каких отелях их разместить", – сказал посол, имея в виду необходимость избегать напряженности и разместить их не слишком близко друг к другу.

Однако в Офисе президента не подтвердили информацию о согласии Зеленского отправиться на саммит в Индонезию.

"Окончательное решение еще не утверждено", – сказал Никифоров.

Как передают российские пропагандисты, пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков сказал, что "Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен".

  • Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
  • В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
Оксана Житнюк
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский владимир путин G20 саммит
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