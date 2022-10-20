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Кулеба: На G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 23:46
Кулеба: На G20 ничего особо не решится, но все работают над изоляцией Путина на саммите - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

На предстоящем саммите G20 в Индонезии не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы российский диктатор Владимир Путин чувствовал себя на встрече максимально изолированным. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Все это в работе, мы каждый день обсуждаем эту историю с G20 – какие западные лидеры будут, будут ли они встречаться с Путиным. Если будут – что они ему должны сказать. Большая интрига вокруг G20, но и это пройдет, и ничего существенно не изменит эта встреча. Вопросы решаются в других местах", – сказал глава МИД.

Он уточнил, что ничего особо не изменится конкретно для российско-украинской войны, так как все решается на поле боя.

"Там будут другие вопросы обсуждаться… Там же будут не только страны, которые называют вещи своими именами и называют Россию тем именем, которого она заслуживает. Там будут и те, кто играет в нейтральность, кто пытается хоть морально, но поддержать Путина", – сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что несколько месяцев назад перед встречей министров иностранных дел стран G20 проводилась "очень большая и скрупулезная работа" насчет того, как провести ее таким образом, чтобы даже в таком формате Россия чувствовала себя максимально изолированной и не могла серьезно влиять на качество принимаемых решений.

Кулеба сказал, что тогда на уровне министров удалось этого достичь, и аналогичная работа проводится и сейчас – как сделать, чтобы Путин чувствовал себя максимально изолированным и не мог деструктивно влиять ни на какие решения саммита.

  • Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
  • Визит Зеленского на саммит G20 все еще остается под вопросом, в Офисе президента сказали, что окончательное решение будет приниматься непосредственно перед встречей в Индонезии.
Оксана Житнюк
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