Подоляк: Путину на G20 пришлось бы отвечать на вопросы о войне, большая опасность для него

Участие российского диктатора Владимир Путина в саммите G20 в Индонезии было бы "опасным" для него, так как там пришлось бы отвечать на конкретные вопросы по поводу развязанной в Украине войны, а не озвучивать свои постсоветские нарративы. Об этом сказал в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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После информации о том, что президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали, вероятно, в онлайн-формате, журналисты спросили Подоляка, означает ли это, что Путина там уже точно не будет, так как ранее Зеленский говорил, что откажется от участия, если приедут представители РФ.

Подоляк ответил, что РФ – непредсказуемая страна, от которой можно ждать чего угодно.

"Понятно, что есть большая опасность для Путина где-то встречаться с цивилизованным миром. Он может общаться только с очень ограниченным кругом стран, которые будут слушать его стандартные постсоветские нарративы, а на G20 придется отвечать на вопросы: "А зачем ты сломал всю эту глобальную систему безопасности, зачем ты, во-первых, унизил сам себя, а во-вторых, зачем ты начал такую интенсивную войну в Европе?". То есть будут вопросы", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что для Зеленского площадка G20 очень важна, так как там могут быть сформулированы предложения Украины о том, как должна закончиться война, что такое переговоры и путь к миру. Он подчеркнул, что РФ тем временем подразумевает под "переговорами" свои ультимативные условия.

Подоляк добавил, что Путин "и интеллектуально, и геополитически" не является реальным переговорщиком, чтобы сидеть за таким столом, как на саммите G20, и не является той фигурой, которая сегодня может что-то добавить к повестке дня саммита.

Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с Путиным на саммите G20, если тот решит приехать.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что на саммите G20 не будут приниматься решения, которые повлияют на войну РФ против Украины, однако участники саммита работают над тем, чтобы Путин чувствовал себя на встрече максимально изолированным.

2 ноября президент Индонезии Джоко Видодо говорил, что лидеры трех стран еще не подтвердили своего участия в саммите G20, и он будет созваниваться с ними по этому поводу.

Вчера президент Индонезии сказал, что разговаривал с Путиным, но уверен, что его не будет на мероприятии.

Оксана Житнюк

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