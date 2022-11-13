Сунак собирается "бросить вызов" Путину на саммите G20: Война вызвала опустошение в мире

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии. Об этом он сообщил накануне поездки на Бали, передает The Daily Telegraph.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он "бросит вызов" Путину на саммите, так как встреча на Бали не будет "обычным делом". Британия призвала союзников игнорировать выступления делегации РФ, которую возглавит глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров.

"Война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", — сказал Сунак.

Он отметил, что в отличие от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.

Читайте также: Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может, это к лучшему

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.