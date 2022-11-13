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Сунак собирается "бросить вызов" Путину на саммите G20: Война вызвала опустошение в мире

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 11:16
Сунак собирается
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии. Об этом он сообщил накануне поездки на Бали, передает The Daily Telegraph.

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По его словам, он "бросит вызов" Путину на саммите, так как встреча на Бали не будет "обычным делом". Британия призвала союзников игнорировать выступления делегации РФ, которую возглавит глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров

"Война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", — сказал Сунак.

Он отметил, что в отличие от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы. 

Читайте также: Путин решил не ехать на саммит G20 и отправил Лаврова. Индонезия: Может, это к лучшему

Дмитро Гриниченко
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Россия Великобритания Украина война владимир путин G20 риши сунак
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